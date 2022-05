- Min erfaring med hjemmearbejde er, at man bruger rigtig meget tid på at lave endnu en kop kaffe. Og så rejser man sig, du ved, meget langsomt, og går hen til køleskabet og skærer sig et stykke ost, siger premierministeren i et interview med Daily Mail.

- Derefter går man langsomt tilbage til sin computer og har glemt, hvad man lavede.

Der er tilsyneladende mange briter, der stadig arbejder hjemme, selv om corona-anbefalinger om hjemmearbejde for længst er afblæst.

Avisen The Guardian skriver, at Transport for London, selskabet, der blandt andet driver undergrundsbanen i hovedstaden, i begyndelsen af maj opgjorde trafikken i undergrundstogene til at være under 70 procent af niveauet fra før pandemien.