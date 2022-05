To turister på Mallorca er styrtet i døden fra balkon og klippe

Den første dødsulykke skete torsdag morgen i byen Magaluf.

Her faldt en 34-årig britisk mand ned fra en hotelbalkon, som han klatrede på ydersiden af i syv etagers højde.

Politiet mener, at manden var under påvirkning af alkohol eller narko. To kvinder, der befandt sig i hans hotelværelse, har fortalt politiet, at han opførte sig underligt, inden han styrtede i døden.

Få timer senere indtraf den næste hændelse med dødelig udgang.

En 31-årig turist fra Holland omkom, da han sprang ud fra en 25 meter høj klippe på øen Malgrats ud byen Santa Ponça og ramte en stor sten.