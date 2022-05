Ægtemanden Tom Hagen har været sigtet for drabet i tre år. Han blev anholdt og sigtet halvandet år efter Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, men blev løsladt få uger efter.

Højesteret vurderede, at politiets bevismateriale var for tyndt til at opretholde en varetægtsfængsling. Han er dog stadigvæk sigtet, og norsk politi kan opretholde den sigtelse indtil, man mener, at sagen er efterforsket til bunds.