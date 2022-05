13/05/2022 KL. 07:40

Overblik over krigen: Ukraine hævder at have smadret endnu et russisk skib

Ukrainske styrker slog russiske styrker tilbage med luftangreb og artilleribeskydning. Ukraine vurderer, at landet har brugt 58,7 milliarder kroner på omkostninger i forbindelse med krigen. Netgiganter opfordres til at arkivere beviser for at dokumentere krigsforbrydelser. Få overblikket over den seneste udvikling i konflikten her.