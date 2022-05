EU vil oprette eksportkorridorer for Ukraine

Ud over at give Ukraine mulighed for at eksportere korn skal de nye transportkorridorer også give landet bedre adgang til nødhjælp, gødning og dyrefoder.

Ukraine eksporterer normalt 75 procent af kornproduktionen. Langt hovedparten af eksporten - omkring 90 procent - sker via havne i Sortehavet. Men på grund af Ruslands invasion er der brug for alternativer.

- Vi foreslår både nødløsninger, men også løsninger, der på længere sigt skal forbinde og integrere Ukraines infrastruktur bedre med EU’s infrastruktur, siger Adina Valean.