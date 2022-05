Britisk politi anbefaler over 100 bøder i partygate

Det britiske politi siger torsdag, at det indtil nu har anbefalet, at der udstedes over 100 bøder i forbindelse med efterforskningen af fester i Downing Street i strid med corona-reglerne under pandemien.

Det er den første opdatering fra politiet i omkring en måned.

Politiet er ved at efterforske 12 fester eller sammenkomster i Downing Street og et regeringskontor, hvor medlemmer af Johnssons stab skal have drukket alkohol. Premierministeren skal selv have deltaget i et par af sammenkomsterne.