Finsk præsident har svar klar til Putin: Tag et kig i spejlet

Rusland behøver ikke frygte for finnerne, hvis de skulle ende med at blive en del af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det siger den Finlands præsident, Sauli Niinistö, onsdag i Helsinki.

- At tilslutte sig Nato vil ikke gå ud over nogen. Det er ikke et nulsumsspil, lyder det fra den 73-årige finske præsident.