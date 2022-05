EU stryger anbefaling om brug af mundbind i fly og lufthavne

- For passagerer og besætningsmedlemmer er det her et stort skridt imod en normalisering af flyrejser, lyder det i en udtalelse.

Lande, lufthavne og luftfartsselskaber kan stadig selv beslutte at indføre krav om, at passagererne skal bære mundbind.

Det vil blandt andet være tilfældet i Europas mest folkerige land, Tyskland.

- Vi beholder kravet om at bruge mundbind på alle indenrigsflyvninger og på alle fly, der letter fra eller lander i Tyskland, siger Hanno Kautz, der er talsmand for det tyske sundhedsministerium.