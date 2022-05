To tredjedele af Kyivs borgere er vendt tilbage

Vitalij Klitschko, der er borgmester i Kyiv, siger på et pressemøde, at næsten to tredjedele af borgerne i den ukrainske hovedstad er vendt tilbage efter masseflugten ved krigens start.

- Inden krigen boede der 3,5 millioner i Kyiv. Næsten to tredjedele af hovedstadens beboere er vendt tilbage, siger han på et pressemøde.