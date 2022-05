Næsten to tredjedele af Kyivs borgere er vendt tilbage

Indtil Rusland invaderede Ukraine 24. februar, boede der over 44 millioner mennesker i landet. De 5,9 millioner flygtede svarer dermed til, at over 13 procent - eller over hver tiende - ukrainer er flygtet under krigen.

Ved krigens begyndelse for 75 dage siden indledte Rusland en bred offensiv i Ukraine. Blandt målene var hovedstaden Kyiv.

Siden da har de russiske styrker dog i stigende grad koncentreret sig om områder i det østlige Ukraine. Det er blandt andet derfor, at indbyggerne i Kyiv er begyndt at vende tilbage til hovedstaden.