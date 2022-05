Præsident var uønsket: Nu besøger tysk udenrigsminister Ukraine

Baerbocks besøg kommer efter et anstrengt forhold mellem Ukraine og Tyskland.

Den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, skulle for en måned siden have besøgt Ukraine sammen med kolleger fra Polen, Estland, Letland og Litauen. Men fra Ukraine lød beskeden i sidste øjeblik, at han var uønsket.

Det forlød fra Kyiv, at man var utilfreds med den samarbejdspolitik over for Rusland, som Steinmeier tidligere har været fortaler for. Samtidig var der vrede over, at Tyskland ikke reagerede hurtigt på ønsket om sende våben til Ukraine.