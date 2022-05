Britisk dronning må droppe tale for første gang i næsten 60 år - prins Charles skriver historie

Under 24 timer før dagens ceremoni meldte dronningen ifølge hoffet »modvilligt« afbud, da hun forsætter med at have problemer med sin mobilitet, hvilket hun menes at have haft siden efteråret, skriver The Times.

Kun to gange tidligere - i 1959 og i 1963 - har hun meldt afbud til sin åbningstale. Dengang var hun gravid med først prins Andrew og siden prins Edward.

Når prins Charles i dag i stedet går ind i House of Lords i sin uniform som flådeadmiral, vil det blive det nærmeste, han er kommet til at påtage sig den forfatningsmæssige pligt, han en dag vil få som konge - nemlig at hver en lov, der vedtages af parlamentet, sker i majestætens navn.

Hen over de seneste år har prins Charles påtaget sig flere og flere af dronningens opgaver. Blandt andet påtager han sig i hendes navn i dag de fleste af hendes vigtigste udlandsrejser.