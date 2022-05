Krigen går stadig sin skæve og ulidelige gang i Ukraine. På tredje måned har russerne tydeligvis svært ved at nå sine militære mål. Og nu vil USA for alvor smide grus i den russiske krigsmaskine. USA’s præsident Joe Biden bebuder således at ville sætte farten op for våbenleverancerne. For at gøre det har han fundet en gammel bestemmelse fra Anden Verdenskrig frem.