Dansk mindretalsparti i Nordtyskland står til fordobling

- Vi er bare superstolte, det bliver en vild fest i dag, siger han.

For SPD og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, er det et smerteligt nederlag. Det kan være en alvorlig advarsel til kansleren om, at vælgerne ikke er tilfredse med ham.

Omvendt er det en belønning til det andet regeringsparti i Berlin, De Grønne, og måske partiets vicekansler, Robert Habeck. Han bor i Slesvig-Holsten og regnes som en af Tysklands mest populære politikere.

Men for Slesvig Holstens premierminister, Daniel Günther, er dagens valg intet mindre end en triumf. Han er blevet belønnet for sin moderate kurs som leder af en jamaica-koalition - CDU, De Grønne og partiet Frie Demokrater (FDP).

Tyske kommentatorer har hæftet sig ved, at Daniel Günther har undladt at lægge sig tæt op af CDU-lederen Angela Merkels afløser, Friederich Merz. Han har valgt en markant mere konservativ linje end forgængeren.