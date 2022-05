Berlin forbyder ukrainske flag til Anden Verdenskrig-markering

Den ukrainske ambassadør i Tyskland, Andrij Melnik, udtrykker vrede over Berlins politis beslutning.

Han mener ifølge BBC, at beslutningen svarer til, at man giver ofret og aggressoren samme behandling.

- Vi er chokerede over, at politiet i Berlin forbyder flag, der relaterer sig til Ukraine den 8. og 9. maj.

- Det her er et slag i ansigtet til Ukraine og det ukrainske folk, siger han ifølge BBC.

Efter Anden Verdenskrigs afslutning blev der rejst flere monumenter i Berlin for at ære de mange sovjetiske liv, der var gået tabt i krigen.

Eksempelvis Det Sovjetiske Krigsmindesmærke, som er 12 meter høj og forestiller et sovjetisk soldat, der smadrer et hagekors med sit svær. Det forventes, at der vil samles mange mennesker, der både er for og imod den nuværende krig, ved monumenter.