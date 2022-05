Ukraine: Alle kvinder og børn og ældre er evakueret fra stålværk

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortalte fredag, at ”diplomatiske muligheder” var ved at blive afsøgt for at redde de ukrainske soldater ud af stålværket.

Rusland har ikke talt om den mulighed. Militære eksperter vurderer, at præsident Vladimir Putin går efter en total sejr i Mariupol. Så kan han overbevise sit russiske bagland om, at Rusland har nået et af sine vigtigste mål i krigen.