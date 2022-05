Unionister taber valget i Nordirland til tidligere IRA-parti

Sinn Feins leder i Nordirland, Michelle O’Neill, kaldte det et vendepunkt i nordirsk politik. Det er første gang, at et parti, der går ind for genforening med Irland, bliver det største i Nordirland.

- Dagen i dag er et meget vigtigt øjeblik for forandring. Det er et afgørende øjeblik for vores politik og for vort folk, mente hun.

Det er en historisk sejr for Sinn Fein, der var den politiske gren af Den Irske Undergrundshær (IRA). Under det, som kendes som ”The Troubles”, var IRA den ene væbnede part i den borgerkrigslignende tilstand, som udspillede sig fra 1969 til 1998.