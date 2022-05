Unionister erkender nederlag i Nordirland til tidligere IRA-parti

Men det har langt videre konsekvenser. For de unionistiske partier, der overvejende er protestantiske og forkæmpere for unionen med Storbritannien, har haft et meget dårligt valg. De har formentlig efter torsdagens valg ikke længere et flertal i det lokale selvstyreparlament Stormont.

Og så lurer brexit igen som en vigtig faktor.

Donaldson siger, at hans parti ikke vil deltage i en ny regering, medmindre den aftale, som EU og Storbritannien har indgået om Nordirland, bliver ændret.

Aftalen har skullet sikre, at Nordirland forbliver en del af EU’s indre marked, at der er åben grænse mellem Nordirland og EU-landet Irland. Det betyder samtidig, at der er opstået en toldmur i forhold til det øvrige Storbritannien. En aftale, som den britiske regering indgik med åbne øjne.