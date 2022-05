Amnesty anklager russisk militær for krigsforbrydelser

Derudover har Amnesty anklaget russisk militær for krigsforbrydelser nær Kyivmnesty. Her har Amnesty fundet dokumentation for henrettelser af civile i andre byer og landsbyer, herunder Butja, Andriivka og Vorzel.

En Amnesty-delegation har besøgt regionen de seneste dage, talt med overlevende og familier til ofrene og haft møder med højtstående ukrainske embedsmænd.

- Det mønster af forbrydelser begået af russiske styrker, som vi har dokumenteret, inkluderer både ulovlige angreb og forsætlige drab på civile, siger Agnès Callamard, der er Amnesty Internationals generalsekretær.