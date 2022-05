Tyskland sender selvdrevne haubits-kanoner til Ukraine

Med tilpasset ammunition er rækkevidden op til 40 kilometer, ifølge det tyske militæret.

Lambrecht offentliggjorde våbenleverancen under et besøg hos tyske soldater i Slovakiet fredag. De tyske soldater er udstationeret for at bidrage til at styrke Natos østlige flanke.

Tysklands regering ændrede i sidste uge dets politik med ikke at sende tunge våben til krigszoner efter både inden- og udenlandsk pres om at yde ukrainerne mere hjælp til at forsvare sig mod russiske angreb. Våbnene kommer fra det tyske forsvar, Bundeswehrs, beholdninger.