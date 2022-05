Spansk politi har anholdt formodet seriemorder

Den mistænkte er colombiansk statsborger og er mellem 20 og 30 år. Politiet kom på sporet af manden, efter at et af hans ofre i december lykkedes med at flygte og meldte ham til politiet.

Den formodede gerningsmand glemte angiveligt en rygsæk i offerets lejlighed. I rygsækken lå nogle dokumenter og flydende ecstasy, som politiet mener skulle bruges til at bedøve ofret med.

Ifølge lokale medier fik den formodede gerningsmand kontakt med sine ofre gennem datingappen Grindr, som formidler kontakt mellem bi- og homoseksuelle.