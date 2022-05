Næsten 500 civile er evakueret fra Mariupol i Ukraine

Næsten 500 civile er blevet evakueret fra den sønderskudte by Mariupol og dens belejrede Azovstal stålværk under en FN-ledet operation.

Det oplyser stabschefen i Ukraines præsidentkontor.

Det er lykkedes for os at evakuere næste 500 civile,” siger Andrij Jermak på beskedtjenesten Telegram. Han siger, at styret i Kyiv vil gøre alt for at redde civile og militære personer i den ødelagte by. Evakueringerne fortsætter, hedder det.