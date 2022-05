Centrumpartier samler sig om Macron forud for parlamentsvalg

Aftalen kan blive første gang, at den franske venstrefløj står samlet i 20 år, hvis den bliver endeligt bekræftet.

I fransk politik falder parlamentsvalg altid kort tid efter et præsidentvalg. Her er der tradition for, at præsidenten får et parlament, der vil det samme politisk som præsidenten selv.

Første runde af valget til Nationalforsamlingen afholdes efter planen den 12. juni. En uge efter afholdes anden runde.