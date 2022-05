Rusland: Våbenhvile ved stålværk skal lade civile komme ud

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har onsdag aften bedt FN’s generalsekretær, António Guterres, om at hjælpe med at redde civile ud af stålværket.

- De mennesker, som stadig er der, er i fare for at miste livet. Alle har stor betydning for os. Vi beder om jeres hjælp med at redde dem, siger Zelenskyj i et telefonopkald med Guterres.

Denne uge har der været evakueringer, som FN og Røde Kors har stået for. Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker FN for indsatsen og kalder den ”et eksempel på, at internationale organisationer kan være effektive”. Han siger, at over 100 blev bragt i sikkerhed.

Flere gange er humanitære korridorer - sikre evakueringsveje - dog slået fejl i løbet af krigen.