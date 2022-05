Frankrigs venstrefløj i sjælden enighed for at stække Macron

I fransk politik falder parlamentsvalg altid kort tid efter et præsidentvalg. Her er der tradition for, at præsidenten får et parlament, der vil det samme politisk som præsidenten selv.

Et tvungent partnerskab mellem Macron som præsident og Mélenchon som premierminister ville være en sjælden begivenhed. Analytikere anser det dog stadig for at være usandsynligt.

Første runde af valget til Nationalforsamlingen afholdes efter planen den 12. juni. En uge efter afholdes anden runde.