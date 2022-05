Ungarn vil blokere for EU-forslag om forbud mod russisk olie

Ungarn og Slovakiet, som begge er meget afhængige af den russiske olie, står dog til at kunne importere olien frem til slutningen af 2023.

Repræsentanter fra de 27 EU-lande har onsdag været samlet for at diskutere forslaget. Det har brug for støtte fra alle medlemslande, for at det kan komme i effekt.

Den ungarske udenrigsminister har sagt, at landet vil støtte forslaget, hvis råolie leveret via rørledninger bliver undtaget af EU’s forbud.

Ungarn får leveret en stor del af sit olieforbrug via rørledning fra Rusland. Det samme gør Slovakiet.

Ifølge den ungarske regering kommer 65 procent af landets olie fra Rusland. Og for gas er det hele 85 procent.

EU’s forslag om at forbyde import af russisk olie er en del af den seneste sanktionspakke mod Rusland. Sanktionspakkerne er kommet som reaktion på den russiske invasion af nabolandet Ukraine.