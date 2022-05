Mette Frederiksen lover fuld støtte til svensk og finsk Nato-medlemskab

Han siger videre, at hvis Finland og Sverige beslutter sig for at ansøge om Nato-medlemskab, så vil den danske, norske og islandske regering tale for, at godkendelsen skal ske ”samme dag”.

Jonas Gahr Støre tilføjer, at det er en del af den nordiske solidaritet og det at ”stå sammen”.

- Jeg er enig, tilføjer Mette Frederiksen.

Hvor Danmark, Island og Norge alle er medlem af Nato, er Sverige og Finland ikke en del af forsvarsalliancen.

Men efter Ruslands invasion af Ukraine er der kommet diskussioner i både Finland og Sverige om en optagelse i Nato. Traditionelle synspunkter fra den kolde krig om, at det var bedst for de to lande ikke offentligt at vælge side, er skubbet i baggrunden.