Belarusisk militær har indledt omfattende øvelse

Det ukrainske grænsevagtkorps siger, at det ikke kan udelukkes, at belarusiske styrker vil slutte sig til den russiske krigsførelse i Ukraine.

– Vi er klar, siger grænsevagtens talsperson, Andrij Demtsjenko, til Sky News.

Vestlige lande har indført sanktioner mod Belarus som følge af dets større til Ruslands krig.

Belarus’ leder, Aleksandr Lukasjenko, er en nær allieret af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Lukasjenkos regime blev rystet af voldsomme demonstrationer i kølvandet på et valg i 2020, hvor hans regime blev beskyldt for at have gennemført omfattende valgsvindel.

Lukasjeno er ofte blevet kaldt ”Europas sidste diktator”.