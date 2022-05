Rusland anser Nato-våbentransporter i Ukraine som mål

Artikel fem dækker over Natos såkaldte musketered. Den fastslår, at et angreb på ét medlemsland skal betragtes som et angreb på alle.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde tirsdag, at de vestlige lande kunne have undgået civile tab, hvis de havde undladt at sende våben til Ukraine.

Det sagde han i en længere telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Forsvarsminister Sjojgu siger også, at ukrainske kampenheder, der er under belejring i Azovstal-stålværket i Mariupol, er totalt blokeret og ikke ville kunne komme ud.