EU vil stoppe import af russisk råolie inden for seks måneder

Som ventet indeholder sanktionspakken dermed ikke et totalforbud mod køb af russisk energi. Det har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, længe opfordret til.

Han mener EU-landene med deres milliardstore energiindkøb hjælper Putin med at finansiere krigen i Ukraine. Polen og de baltiske lande støtter ønsket fra Zelenskij. Men energiafhængige lande som Tyskland har talt for en gradvis udfasning for at kunne finde alternativer til russisk energi.