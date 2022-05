Mindst 27 døde i trafikulykke i det vestlige Ukraine

Elendigheden fortsætter i det krigshærgede Ukraine, hvor mindst 27 mennesker har mistet livet i en trafikulykke i den vestlige del af landet tirsdag.

Det oplyser landets myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa. Tidligere lød det, at mindst 17 var døde. Derudover er mindst 12 personer kommet til skade i ulykken.

Trafikulykken ser ikke umiddelbart ud til at have noget med Ruslands invasion at gøre, skriver nyhedsbureauet AFP.