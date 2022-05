Putin til Macron: Vesten må stoppe med at sende Ukraine våben

- Vesten kunne hjælpe med at stoppe disse uhyrligheder ved at lægge pres på myndighederne i Kyiv og stoppe med at forsyne Ukraine med våben, sagde Putin.

Meddelelsen nævner ikke noget om de mange anklager om, at russiske soldater har dræbt civile ukrainere og står bag en række krigsforbrydelser i Ukraine.

De to præsidenter talte også om begivenhederne i den belejrede by Mariupol og evakuering af civile fra stålværket Azovstal, der er under kraftig beskydning.

Et ukendt antal civile er stadig fanget i Mariupol og de omkringliggende områder, siger Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) i Ukraine.