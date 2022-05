EU-Kommissionen ser ingen fremskridt i Polen og Ungarn

Ungarn har ifølge proceduren to måneder til at svare, og sagen ventes at blive taget op på et rådsmøde den 23. maj.

Tirsdag var tonen dog trodsig fra Viktor Orbáns partikollega Balázs Hidvéghi, der er medlem af EU-Parlamentet for Orbáns parti, Fidesz.

- Ungarn har lidt under undertrykkelsen fra Sovjetunionen. Nu står vi over for en postmoderne heksejagt fra EU, siger Balázs Hidvéghi.

Han fastslår, at Ungarn selv vil have lov at bestemme over sine egne love og grænser. Det gælder både i forhold til, om personer er flygtninge eller økonomiske migranter. Og i forhold til hvad børn skal lære i skolen.

Det sidste er ildevarslende, fordi Ungarn har fået hård kritik for en lov, der forbyder eller begrænser adgangen til indhold, der kan fremme eller portrættere det, der kaldes ”afvigelse fra egen identitet”. Det kan ifølge loven være homoseksualitet.