Russiske fly og artilleri angreb Mariupols stålværk

Rusland har tirsdag angrebet stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol med artilleri og fly.

Ruslands forsvarsministerium siger ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at angrebet var en reaktion på, at ukrainske soldater åbnede ild under en aftalt evakuering.

- Der var erklæret våbenhvile, da civile skulle evakueres fra stålværkets område. Men ukrainske soldater på fabrikken forsøgte at udnytte situationen, lyder det fra det russiske ministerium.