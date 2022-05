Ukraine beder om dansk hjælp før afgørende EU-møde 23. juni

Stabilitet og varig fred står og falder med, at EU-landene indsluser Ukraine i et - måske årelangt - forløb mod på et tidspunkt at blive medlem af EU: At Ukraine officielt bliver kandidatland.

- Vi håber, at Danmark proaktivt vil hjælpe Ukraine til at blive kandidatland i EU, og næste chance er i slutningen af juni på EU-topmødet.

- Danmark kan helt afgjort spille en rolle. Danmark har et godt ry i Europa. Men det skal være proaktivt. Det er ikke nok at sige, at vi støtter, siger Kuleba.

Sammen med Kofod går han rundt mellem gennemhullede køretøjer og udbombede etageejendomme i Kyiv-forstanden Irpin.

- Krig er sandhedens time. Alle afslører deres sande ansigt under en krig, siger Kuleba.