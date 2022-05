Kampe i det østlige Ukraine har øget pres mod Odesa

Der raser tirsdag kampe i den vigtige ukrainske havneby Odesa og en række andre steder i det østlige Ukraine, hvor der er planlagt flere evakueringer af civile fra Mariupol.

Russerne siger, at de har angrebet et logistisk center nær Odesa, hvorfra der blev uddelt våben fra udlandet.

USA advarer om, at Moskva er ved at forberede en formel annektering af østlige områder, som de russiske styrker har vundet kontrol over.