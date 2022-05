Orban til paven ifølge avis: Rusland vil stoppe krigen 9. maj

Pave Frans siger, at Ungarns leder, Viktor Orban, har fortalt ham, at det er Ruslands plan at afslutte krigen den 9. maj.

Paven har fremsat udtalelsen i et interview til den store italienske avis Corriere della Sera. Interviewet med paven er offentliggjort tirsdag.

Paven siger, at han har bedt om et møde med præsident Vladimir Putin i Moskva i et forsøg på at få stoppet krigen i Ukraine. Men han har ikke modtaget noget svar.