Kherson får russisk internet og formentlig alt dertilhørende

For eksempel forsøger Rusland i øjeblikket at indføre den russiske rubel som byens primære møntfod.

Der er også forlydender om, at der skal afholdes en folkeafstemning i byen for at afklare, om byen skal være russisk eller ukrainsk.

Med udskiftningen af internetforbindelsen vil byens indbyggere formentlig være underlagt samme internetbegrænsninger som russiske borgere, skriver NetBlocks.

- Forbindelsen er blevet lagt igennem Ruslands internet i stedet for ukrainske udbydere, og dermed er den nu sandsynligvis underlagt samme restriktioner, overvågning og censur, fremgår det af NetBlocks’ hjemmeside.