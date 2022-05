Johnson vil annoncere militærhjælp i tale til Ukraines parlament

I talen vil den britiske premierminister hylde Ukraines modstand over for russerne. Samtidig vil han trække paralleller til Anden Verdenskrig.

- Da mit land stod over for truslen om invasion under Anden Verdenskrig, fortsatte vores parlament - ligesom jeres - med at mødes under hele konflikten, vil Johnson blandt andet sige ifølge et uddrag af talen offentliggjort af premierministerens kontor.

Den nye militære støtte fra Storbritannien til Ukraine vil omfatte elektronisk krigsførelsesudstyr, gps-udstyr og radarudstyr til brug om natten.