Scholz: Kun ved fredsaftale vil sanktioner blive fjernet

Scholz’ udmelding kommer i et interview med den tyske tv-station ZDF.

- Han har ikke tænkt hele den her Ukraine-operation igennem, siger Scholz med henvisning til den russiske præsident.

- Han troede ikke, at Ukraine ville stå imod på denne måde. Han troede ikke, at vi ville støtte dem, så de kunne holde ud så længe. Vi kommer ikke til at fjerne sanktionerne, medmindre han laver en aftale med Ukraine, lyder det.

I interviewet afviser Scholz desuden kritik af, at han i første omgang var for langsom til at få sendt tunge våben til Ukraine.