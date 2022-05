Oslos indbyggere modtager sms om igen at spare på vandet

Det er anden gang i år, at Oslos indbyggere opfordres til at spare på vandet.

Kommunen har mandag desuden sendt sms’er til Oslos hundredtusindvis af borgere med samme budskab. Det skriver den norske avis VG.

- Kære Oslo! Lige nu har vi mindre vand en normalt, og vi har brug for din indsats for at spare på vandet! Tag kortere brusebad, sluk vandet ved tandbørstning og lad være med at vande græsplænen, lyder det i sms’en.

Borgerne opfordres blandt andet også til at lade være med at vaske bilen for ofte og til at bruge lille skyl, når man har været på toilettet.