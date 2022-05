Avis: Ruslands topgeneral undveg angreb på hemmelig Ukraine-tur

En ledende ukrainsk embedsmand siger til avisen, at ukrainerne undervejs fik nys om besøget, men ikke tidsnok til at fange eller dræbe generalen.

Lørdag den 23. april forsøgte ukrainske styrker ellers at angribe en skole i den russisk-kontrollerede by Izium, som Gerasimov opholdt sig på. På det tidspunkt var generalen dog allerede på vej tilbage til Rusland.

Valerij Gerasimov er kendt som en af Vladimir Putins tætteste allierede.

Ifølge The New York Times er han en af bare tre personer - sammen med præsidenten og forsvarsminister Sergej Sjojgu - der har været med til at udstikke kursen for krigen siden invasionens begyndelse 24. februar.