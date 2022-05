Politi affyrede tåregas ved urolig 1. maj-demo i Paris

- I Paris er der allerede foretaget 29 anholdelser indtil videre, skriver ministeren på Twitter klokken 18.30.

Langt størstedelen af de demonstranter, der var på gaden i Paris søndag, var fredelige.

Blandt dem var også venstrefløjspolitikeren Jean-Luc Mélenchon, der blev nummer tre ved præsidentvalget efter Macron og højrefløjslederen Marine Le Pen.

- Vi giver os ikke en tomme i spørgsmålet om pensioner, siger han i en tale ved demonstrationen.

Frankrig holder parlamentsvalg den 12. og 19. juni.

Mélenchon forsøger at samle venstrefløjen for at kunne yde modstand mod Macrons reformplaner. Men indtil videre er det ikke lykkedes ham.