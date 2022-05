Stadig flere civile evakueres fra stålværk i Mariupol

- Jeg er taknemmelig for vores team! Nu arbejder de sammen med FN om at evakuere andre civile fra værket, skriver Zelenskyj videre.

Ud over Ukraine og FN deltager også Internationalt Røde Kors i arbejdet med at få de civile ud af området.

Flere hundrede civile har sammen med et større antal soldater været forskanset på værket, der har været under angreb i mere end to uger.

Det er uklart, om de evakuerede befandt sig på selve stålværket eller i området omkring det.

Den destruktive belejring af Mariupol og stålværket har varet i omkring to måneder, og et ukendt antal mennesker er døde under forfærdelige forhold. Tusinder har været uden vand, sanitet og mad.

Et ukendt antal ukrainske soldater og civile har opholdt sig på det gigantiske stålværk fra sovjettiden. Det breder sig over et område på 11 kvadratkilometer.