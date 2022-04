Rusland: Over 200 ukrainere er dræbt i luftangreb lørdag

Det oplyser ukrainsk militær i et opslag på Facebook.

Flere hundrede civile er sammen med et større antal soldater stadig forskanset på værket, der har været under angreb i mere end to uger.

Fredag oplyste lederen af den militære administration i regionen, at der var sendt to busser til værket for at hente civile ud. Men man har ikke hørt fra chaufførerne siden.

Fra russisk side lyder det, at 25 civile er kommet ud af Azovstal lørdag. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass. Det var ikke umiddelbart muligt at få oplysningen bekræftet fra uafhængig side.