Finland og Sverige nærmer sig afgørelsens time om Nato

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, siger fredag under et besøg hos sin finske kollega, Pekka Haavisto, i Helsinki, at Sverige endnu ikke er nået til en konklusion om medlemskab af Nato.

Men det er tæt på.

Haavisto siger på et fælles pressemøde, at det vil være meget vigtigt, at Finland og Sverige træffer en beslutning nogenlunde samtidigt, skriver nyhedsbureauet TT.