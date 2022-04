Flere meldinger om missilangreb mod Kyiv under FN-chefs besøg

Guterres siger ved et fælles pressemøde med Zelenskyj torsdag aften, at FN gør alt, hvad organisationen kan, for at få en evakuering i stand.

Zelenskyj siger, at han har tillid til FN-chefens bestræbelser.

- Jeg har tillid til og tror - ligesom de mange pårørende til dem, der er indespærret i Azovstal gør - at generalsekretæren og vi vil være i stand til at få et succesfuldt resultat, siger han ifølge Reuters.