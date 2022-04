Russisk krav om rubler for gas truer med at bryde enighed i EU

Så langt er sagen ikke kommet. Men det russiske krav har allerede givet EU-Kommissionen sved på panden. Ifølge den britiske avis Financial Times er store energiselskaber som tyske Uniper og østrigske OMV gået i gang med at planlægge, hvordan de kan betale, så energiforsyningerne fortsætter.

Derfor kæmper EU-Kommissionen nu med at finde et figenblad, så energileverancerne kan fortsætte, uden at det ser ud, som om EU giver efter for det russiske krav.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker, at betalingen for russisk energi fremover sker i rubler, selv om kontrakterne er indgået i euro eller dollar. Målet for Putin er både at styrke den russiske valuta og ydmyge de energiafhængige EU-lande.