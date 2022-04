Nato varsler hurtig garanti for Sverige og Finlands sikkerhed

Især i Finland er der stigende ønske om Nato-medlemskab. Landet har en grænse på over 1300 kilometer med Rusland og en blodig historie med Sovjetunionen i Anden Verdenskrig.

Stoltenberg skal torsdag tale med den finske præsident om Finlands mulige ansøgning til Nato:

- Vi vil også tale om behovet for at finde en løsning i overgangsperioden, så der ikke er nogen usikkerhed om Finland og Sveriges ret til at vælge deres egen vej.

- Det handler grundlæggende om, at alle lande i Europa har ret til at vælge deres egen fremtid. Så når Rusland forsøger at true eller intimidere Finland og Sverige til ikke at ansøge, så demonstrere det, at Rusland ikke respekterer den ret, siger Stoltenberg.