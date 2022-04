York har taget fornem ærestitel fra prins Andrew efter 35 år

Titlen er den højeste ære, som byen kan give til personer, der repræsenterer byen på bedst vis, påpeger han.

- Mange fremtrædende og dygtige folk bærer denne ære med stolthed og ansvarlighed.

- Når han er blevet frataget sine militære roller og protektorroller af dronningen, mener vi, at det er det rette at fjerne alle bånd, som prins Andrew stadig har til vores fantastiske by, siger Darryl Smalley.

Han uddyber, at beslutningen viser, at byen støtter ofre for overgreb.

- Det næste logiske skridt for prins Andrew er nu at gøre det rigtige og frasige sig titlen som hertug af York.

Den 61-årige prins Andrew indgik tidligere i år et forlig med kvinden Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt misbrug og overgreb.